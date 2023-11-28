В Турции сообщили об угрозах со стороны США из-за торговли с Россией

Турецкие предприниматели получают угрозы со стороны США о возможных ограничительных мерах из-за их торговли с Россией. Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık со ссылкой на неназванного представителя руководства Совета по внешнеэкономическим связям Турции, передает ТАСС.

Бизнес в Турции получил от США «длинное письмо», в котором содержится призыв к «благоразумным торговцам следовать правилам». В нем отмечается, что пока никакие меры не планируются, но в дальнейшем, в зависимости от хода украинского конфликта «нельзя сказать, что может произойти».

В обращении к турецкому бизнесу американская сторона, заявляет Aydınlık, угрожает «поймать, если [компания] использует программное обеспечение США и имеет с ними торговые отношения».

27 ноября газета Financial Times писала, что Турция втрое нарастила поставки товаров двойного назначения в Россию.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.