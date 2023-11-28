В Катаре рассказали о работе по перемирию между Израилем и ХАМАС

Власти Катара продолжают выполнять роль посредника в урегулировании конфликта Израиля и ХАМАС, заявил официальный представитель МИД королевства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает Al Jazeera. По его словам, страна рассчитывает на продление временной остановки боевых действий на Ближнем Востоке.

«Мы получили подтверждение от ХАМАСА, что в ближайшие два дня будут освобождены еще 20 заложников, а с палестинской стороны это будет означать, что 65 палестинцев будут освобождены из израильских тюрем. Для нас это обнадеживающий момент, когда мы можем развить этот импульс, чтобы увеличить число освобождаемых заложников, а также подготовить почву для более устойчивого перемирия на переговорах», — пояснил аль-Ансари.

Он добавил, что Катар уже внес большой вклад в урегулировании нового витка палестино-израильского конфликта. Аль-Ансари подчеркнул, что стороны смогли перейти от точки, в которой сложно было представить какое-то перемирие, к ежедневным освобождениям заложников.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

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