Катарская делегация посетила Израиль для обсуждения продления перемирия в Газе

Катарская делегация посетила Израиль, чтобы обсудить возможность продления перемирия в секторе Газы. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным источников издания, один из членов катарской делегации также въехал в зону палестино-израильского конфликта. Делегация ставила своей целью оказать давление на лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара для выполнения условий соглашения с Израилем.

Вечером 25 ноября стало известно, что в Израиле сел частный катарский самолет. По информации газеты The Times of Israel, рейс прибыл в Тель-Авив из кипрской Ларнаки. Других сведений о лайнере в статье не приводят.

Накануне Катар подтвердил освобождение 39 палестинских заключенных. Таким образом было выполнено обязательство первого дня гуманитарного соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.