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Северная Македония «откроет небо» для Лаврова

Северная Македония разрешила пролет самолета Лаврова для его участия в СМИД ОБСЕ

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МИД РФ/РИА Новости

Правительство Северной Македонии разрешило пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на македонский кабинет министров.

Как заявили в правительстве, кабмин принял дополнение к решению о введении ограничительных мер в отношении деятельности России, которое ограничивает доступ воздушных судов РФ в соответствии с постановлением Совета Евросоюза об общей внешней политике и политике безопасности ЕС. Согласно этому дополнению, «компетентные министерства иностранных дел и обороны смогут дополнительно принять решение о выдаче разрешения на пролет и посадку российского самолета на время проведения тридцатой министерской встречи ОБСЕ в Скопье, в период с 29 ноября по 1 декабря 2023 года».

«Это дополнение соответствует регламенту ЕС и положениям самих ограничительных мер, которые для международных конференций, таких как саммит ОБСЕ в Скопье, предусматривают исключения из конкретных ограничений», — сказано в заявлении правительства.

В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что власти Северной Македонии без объяснения причины объявили персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье.

Большая часть стран Европы, в том числе Северная Македония, ввели запрет на полеты из РФ после 24 февраля 2022 года.

Ранее Лавров обвинил Запад в использовании Черногории и Северной Македонии против РФ.

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