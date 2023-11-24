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Пойти на сделку по обмену заложниками Нетаньяху убедил Байден

NBC: Байден убедил Нетаньяху пойти на сделку по обмену заложниками с ХАМАС

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Evelyn Hockstein/Reuters

Израильские власти договорились с палестинской группировкой ХАМАС об обмене заложниками и паузой в боевых действиях после давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со стороны президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного израильского чиновника, передает РИА Новости.

По мнению источника телеканала, договоренность Израиля с ХАМАС в финальном виде не была бы одобрена Нетаньяху, если бы не давление Байдена.

Он считает, что заключенное соглашение является «сделкой Байдена», а не израильского премьер-министра.

До этого в израильской армии сообщили, что медики осмотрели освобожденных из сектора Газа заложников и пришли к выводу, что их жизням ничего не угрожает. Международный комитет Красного Креста подтвердил успешное освобождение группы из 24 заложников из сектора Газа.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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