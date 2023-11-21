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Саакашвили назвали симулянтом без политических перспектив

В правящей партии Грузии заявили, что Саакашвили симулировал два года

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Irakli Gedenidze

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в течение двух лет притворялся сильно больным человеком, которому осталось недолго, считает глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, теперь он вернулся в политику и больше не страдает.

«Он симулировал два года, пока в конце не испортил свою репутацию. Я уверен, что даже среди его сторонников его репутация запятнана. Когда твой собственный сторонник смотрит на тебя и видит, что ты симулируешь , поддерживать политический имидж в такое время невозможно», — пояснил Кобахидзе.

Он добавил, что в таких условиях скептически оценивает перспективы возвращения Саакашвили в политику. Кобахидзе подчеркнул, что желание экс-президента Грузии, вероятно, обречено на провал.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Саакашвили выступил с угрозой в адрес россиян в Грузии.

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