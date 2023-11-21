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Аксенов: в Крыму еще во время Майдана поняли, что Украины больше нет

Глава Крыма Аксенов: на полуострове во время Майдана поняли, что Украины больше нет

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Aksenov82/Telegram

В 2014 году, когда на Майдане начались беспорядки, жители Крыма осознали, что Украины больше не существует, написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

«По сути, горстка националистов поставила Украину на колени. <…> Когда на майдане начались беспорядки, и стала видна слабость центральной власти, мы в Крыму поняли, что страны больше нет, и стали создавать отряды самообороны», — высказался он о событиях десятилетней давности.

Аксенов добавил, что договариваться с властями Украины невозможно, поскольку их действия «не поддаются ни логике, ни здравому смыслу».

Глава Крыма подчеркнул необходимость смены политического режима на Украине, в противном случае эта проблема может затянуться на десятилетия.

Ранее президент Украиины Владимир Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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