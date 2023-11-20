Стала известна реакция фон дер Ляйен на плакаты с ее изображением в Венгрии

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что продемонстрировал главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен изображения с установленными в Венгрии билбордами, которые призывают не подчиняться ее требованиям. По его словам, фон дер Ляйен «и бровью не повела», сообщает «Европейская правда».

«Я показал эти изображения главе Еврокомиссии – она и бровью не повела. Была абсолютна невозмутимой», — заявил Мамер.

Он отметил, что такое происходит впервые и, возможно, будет происходить в дальнейшем. Несмотря на это, у Еврокомиссии есть «кризисы, которые нужно решать, и есть политика, которую нужно внедрять», подчеркнул представитель ЕК.

«Венгрия является частью Европы... Мы полностью уверены, что внедряем политику, которая приносит пользу гражданам Венгрии», — констатировал Мамер.

До этого рекламные щиты с призывом не подчиняться требованиям главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен установили на улицах Венгрии, сообщило агентство Reuters.

«На рекламных щитах, установленных за ночь в честь начала кампании по выборам в Европейский парламент в июне следующего года, фон дер Ляйен изображена рядом с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. <…> Слоган гласит: «Давайте не будем плясать под их дудку», — сказано в публикации агентства.

Ранее в Чехии предположили, что глава Еврокомиссии фон дер Ляйен опасно больна.