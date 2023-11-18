Глава МИД Австрии поддержал визит Лаврова в Европу

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг поддерживает приезд российского коллеги Сергея Лаврова на Совет глав МИД ОБСЕ в македонском Скопье. Об этом говорится в материале газеты Die Presse.

«Это решение должно быть принято в конце месяца на саммите ОБСЕ в Скопье. Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России. Эта организация необходима для будущего», — сказал Шалленберг.

По его словам, он не собирается отказываться от переговоров с Лавровым, если такая возможность представится. Он также отметил, что Европе следует «трезво и прагматично» смотреть на вещи, чтобы решать проблемы.

Ранее сообщалось, что вопрос о приезде главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пока остается нерешенным. Он отметил, что на сегодняшний день Северная Македония обрабатывает запросы всех членов делегации РФ насчет виз и посещения страны.

Ранее США не выдали россиянам визы для участия в саммите АТЭС.