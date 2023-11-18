Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Австрии поддержал визит Лаврова в Европу

Глава МИД Австрии Шалленберг поддерживает визит Лаврова на Совет глав МИД ОБСЕ

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг поддерживает приезд российского коллеги Сергея Лаврова на Совет глав МИД ОБСЕ в македонском Скопье. Об этом говорится в материале газеты Die Presse.

«Это решение должно быть принято в конце месяца на саммите ОБСЕ в Скопье. Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России. Эта организация необходима для будущего», — сказал Шалленберг.

По его словам, он не собирается отказываться от переговоров с Лавровым, если такая возможность представится. Он также отметил, что Европе следует «трезво и прагматично» смотреть на вещи, чтобы решать проблемы.

Ранее сообщалось, что вопрос о приезде главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пока остается нерешенным. Он отметил, что на сегодняшний день Северная Македония обрабатывает запросы всех членов делегации РФ насчет виз и посещения страны.

Ранее США не выдали россиянам визы для участия в саммите АТЭС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий