Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поставлять оружие Украине. Об этом он высказался в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Он пояснил, что с прекращением поставок боеприпасов и денег постепенно будет прекращена бойня. Политик также заявил, что многие журналисты и СМИ 18 месяцев распространяли ложь и пропаганду по поводу конфликта на Украине.

До этого бывший лидер фракции Левой партии в Германии Сара Вагенкнехт заявила, что отказ Германии от сотрудничества с Россией вряд ли приведет к урегулированию конфликта на Украине.

При этом она добавила, что не поддерживает российскую военную спецоперацию на Украине и не имеет «симпатии к Кремлю». Однако Вагенкнехт подчеркнула, что выступает за экономическое сотрудничество с Россией, поскольку это в интересах Германии.

Тем временем бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные наносят войскам Украины огромные потери. По его словам, украинцам постоянно приходится пополнять свои части, а некоторые из них теряли до 80% личного состава.

Ранее на Западе засомневались в необходимости поддерживать Украину.