В МИД Германии оценили призыв министра финансов Израиля переселить жителей Газы

Представитель Министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер заявил, что слова главы министерства финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что палестинцам лучше покинуть сектор Газа, являются неприемлемыми. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, германская сторона приняла к сведению высказывание Израиля, оно неприемлемо.

Вагнер добавил, что Берлин выступает за принцип двух государств в урегулировании ближневосточного конфликта.

До этого Смотрич заявил, что сектор Газа «не может выжить как независимое образование» и что палестинцам «лучше уехать в другие страны», как передало во вторник агентство Reuters.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.