В США назвали ХАМАС злом в чистом виде

Атака ХАМАС на Израиль не имеет никаких оправданий, считает ведущий Fox News Шон Хэннити. В эфире телеканала он отметил, что те, кто требуют от Израиля прекратить операцию в секторе Газа против палестинской группировки, просто желают «стереть еврейское государство с лица земли».

«Нельзя отрицать, что ХАМАС в наше время является просто чистым злом <...> если у вас есть душа, если у вас есть мозг, который действительно работает, это просто. Здесь нет никакой двусмысленности», — отметил Хэннити.

Он добавил, что на пропалестинских протестах, которые проходят в США, никто не говорит ничего плохого о ХАМАС. Хэннити подчеркнул, что такие мнения есть и в конгрессе США.

«Почти никогда не услышите плохого слова, произнесенного в адрес ХАМАС на одном из их антиизраильских протестов, и, к сожалению, на Капитолийском холме некоторые из этих же идиотов или сотрудников конгресса недавно устроили забастовку. Почему? В знак протеста против поддержки Америкой единственного в мире еврейского государства», — заключил телеведущий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Израиль обвинили в «зверствах» в секторе Газа.