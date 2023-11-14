Военный эксперт: Зеленский отыграл свою роль

Первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание на то, как изменился президент Украины Владимир Зеленский за время специальной военной операции. По мнению эксперта, США и коллективный Запад в прямом смысле «сломали» украинского лидера.

Пинчук напомнил, что когда западные элиты аплодировали Зеленскому и обещали всестороннюю поддержку, он расхаживал перед камерами с гордым видом и изо дня в день становился все наглее. Теперь же президент Украины ведет себя совершенно иным образом.

«Ему, по сути, сказали: «Мальчик, кто ты такой вообще?» И сейчас он ходит, склонив голову, и когда прибывает на встречу, сразу принимает эту правильную позу. А западные политики уже думают в таком ключе: что, мол, даже если я и приму Зеленского, то он должен заходить, как положено, затылком вперед, пригнувшись», — отметил Пинчук.

Он добавил, что для Запада Зеленский — лишь актер, которому была отведена определенная роль, и ее он уже отыграл.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин до этого предрек отставку Зеленского. По его мнению, ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) осложнилась из-за наступления холодов. Кроме этого, военнослужащие недовольны нарушением логистики, доставкой оружия, а также ослаблены болезнями, добавил он.

Ранее украинский генерал Дмитрий Марченко заявил, что на Украине предложили выдвинуть главкома ВСУ Валерия Залужного в президенты.