Стал известен самый популярный независимый кандидат в президенты США

Роберт Кеннеди — младший стал самым популярным независимым кандидатом в президенты США. Об этом пишет корреспондент Гарри Ентен со ссылкой на данные последних опросов в статье для CNN.

По мнению Ентена, Кеннеди-младший имеет все шансы повлиять на исход президентских выборов 2024 года. Он уже получил невиданную прежде поддержку среди кандидатов не от правящих партий.

Согласно результатам опроса Квиннипэкского университета, Кеннеди уже набрал 22% среди зарегистрированных избирателей.

«Скорее всего, через год будет избран демократ Джо Байден или республиканец Дональд Трамп. Но было бы глупо игнорировать результаты текущих опросов: независимый Роберт Кеннеди — младший набирает больше голосов, чем любой независимый или сторонний кандидат за последнее поколение», — отметил журналист.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что бывший президент США Дональд Трамп получил бы большинство голосов в «колеблющихся» штатах, если бы избирателям пришлось выбирать между ним и действующим главой государства Джо Байденом на предполагаемых выборах сейчас.

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