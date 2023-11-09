Путин назвал Казахстан самым близким союзником России

Президент России Владимир Путин в ходе своей встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане заявил, что их страны являются не просто союзниками и стратегическими партнерами, а наиболее близкими союзниками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что, во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники», — сказал глава РФ.

Казахстанский лидер в свою очередь отметил, что каких-либо принципиальных вопросов или проблем во взаимоотношениях между РФ и Казахстаном не существует. По словам Токаева, в обеих странах хорошо понимают, что самостоятельный, суверенный выбор путей развития не препятствует, но многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства.

Самолет Путина приземлился в Астане рано утром 9 ноября.

Главы Российской Федерации и Республики Казахстан в ходе личной встречи обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также планируется подписание документов. Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном форматах.

Эта встреча Путина и Токаева стала пятой в 2023 году.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.