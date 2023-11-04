Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что главе Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с тем, что на мирных переговорах с Россией его страна лишится части территорий. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, Соединенным Штатам рано или поздно придется договариваться с Россией о завершении конфликта и мирных переговорах. Это означает то, что Москва сможет оставить себе территории, находящиеся под ее контролем, считает военный.

Он подчеркнул, что американцы начинают соглашаться с подобным развитием событий.

Дэвис также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут повлиять на ситуацию на фронте, несмотря на поддержку Запада. Там начинают понимать, что ради мира Киеву придется отказаться от ряда территорий, отметил он.

«Зеленскому придется с этим смириться, поскольку альтернативы просто нет. Он не может изменить действительность, чтобы получить то, чего он хочет, поскольку условия просто этого не позволяют», — констатировал Дэвис.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина продолжит лишаться территорий, если Киев на заключит мирное соглашение на приемлемых для Москвы условиях.

Ранее сообщалось, что Запад начал обсуждать с Украиной мирные переговоры.