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Запад начал обсуждать с Украиной мирные переговоры

NBC: Запад начал обсуждать с Киевом возможные мирные переговоры с Россией

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Yevhen Titov/Reuters

Чиновники из США и Европы начали обсуждать с Киевом возможные мирные переговоры с Москвой. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

Согласно информации телеканала, дискуссия на сегодняшний день носит самый общий характер. В числе прочего обсуждается, чем Украине придется пожертвовать по итогу военных действий.

Отмечается, что Запад начал подталкивать Киев на переговоры с Москвой на фоне того, что конфликт зашел в тупик. К тому же некоторые страны опасаются, что в ближайшем времени не смогут оказывать помощь Украине. Некоторые считают, что у Украины осталось время до конца года, прежде чем разговоры о мире приобретут более срочный характер.

«Чиновники администрации [президента США Джо] Байдена также обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России, похоже, бесконечные запасы», — говорится в публикации.

До этого замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква говорил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не должен выступать с комментариями для прессы.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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