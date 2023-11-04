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В Израиле предположили, где спрятан командный центр ХАМАС

Герцог: по разведданным, командный центр ХАМАС спрятан под больницей Газы

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр палестинского движения ХАМАС, по данным израильской разведки, расположен под центральной больницей сектора Газа. Об этом сообщает The New York Times.

Он подчеркнул, что израильская разведка и признания захваченных террористов показывают, что командный центр спрятан под больницей Газы.

Герцог подчеркнул, что из-за подобной тактики жертвами становятся гражданские лица. Он также выразил сомнения в достоверности информации о гуманитарных сложностях в секторе Газа, ведь многие данные невозможно проверить.

До этого Герцог заявил, что Израиль продолжит борьбу с палестинским радикальным движением ХАМАС до конца, несмотря на страдания мирного населения сектора Газа.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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