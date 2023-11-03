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В Китае пообещали принять меры в ответ на санкции США

МИД КНР: Китай примет меры для защиты своих интересов от санкций США

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Depositphotos

Власти Китая намерены принять меры, чтобы защитить свои интересы от воздействия американских санкций. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Эти действия [введение санкций] являются типичным примером экономического принуждения. США следует прекратить эти ошибочные действия. Китай примет решительные меры для защиты своих интересов», — приводит цитату дипломата ТАСС.

По мнению Вэньбиня, введение санкций в одностороннем порядке — не что иное, как очередной пример того, как США обобщает понятие национальной безопасности.

Штаты расширили антироссийский санкционный список 2 ноября, включив в него 37 физических и почти 200 юридических лиц, включая банки и промышленные предприятия. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничения ввели в отношении лиц, помогающих РФ с проведением спецоперации, и против тех, кто вовлечен в обход санкций. В список также попали три китайские и две гонконгские компании.

Ранее стало известно, как в России отреагировали на новый санкционный пакет США.

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