В Китае пообещали принять меры в ответ на санкции США

Власти Китая намерены принять меры, чтобы защитить свои интересы от воздействия американских санкций. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Эти действия [введение санкций] являются типичным примером экономического принуждения. США следует прекратить эти ошибочные действия. Китай примет решительные меры для защиты своих интересов», — приводит цитату дипломата ТАСС.

По мнению Вэньбиня, введение санкций в одностороннем порядке — не что иное, как очередной пример того, как США обобщает понятие национальной безопасности.

Штаты расширили антироссийский санкционный список 2 ноября, включив в него 37 физических и почти 200 юридических лиц, включая банки и промышленные предприятия. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничения ввели в отношении лиц, помогающих РФ с проведением спецоперации, и против тех, кто вовлечен в обход санкций. В список также попали три китайские и две гонконгские компании.

Ранее стало известно, как в России отреагировали на новый санкционный пакет США.