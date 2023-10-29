Израиль обвинили в реализации политики выжженной земли в Газе

Власти Израиля бьют по гражданским объектам в секторе Газа, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, передает ТАСС. По его словам, еврейское государство пытается добиться ухода палестинцев из региона.

«Израиль реализует политику выжженной земли, нанося удары по инфраструктуре, в том числе по больницам, школам, водопроводным и канализационным сооружениям, чтобы принудить палестинских граждан к перемещению в соседние страны», — отметил аль-Гейт.

Он добавил, что таким образом израильская сторона совершает военные преступления в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Турция возложила на Запад ответственность за происходящее в секторе Газа.