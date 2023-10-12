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Военный эксперт: США поставили Зеленского в жесткие рамки

Военный эксперт Пинчук: Вашингтон поставил Зеленского в жесткие рамки

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Olivier Matthys/Reuters

США поставили президента Украины Владимира Зеленского в жесткие рамки относительно финансовой поддержки. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук, комментируя заявление Пентагона о выделении гораздо меньшего чем ранее пакета помощи Киеву. По его словам, коррупционный доход киевского режима может заметно сократиться.

Эксперт отметил, что сокращение помощи Украине, в первую очередь, обусловлено предстоящими выборами в Соединенных Штатах. Республиканцы, по его мнению, пытаются уличить конкурентов в коррупционных преступлениях, связанных с Киевом.

«Но все, что надо, американцы киевскому режиму дадут. Однако так, чтобы Зеленский себя не чувствовал царем горы в этой истории, чтобы конфликт развивался в строго контролируемом русле, и чтобы холоп знал свое место при этом», — добавил Пинчук.

11 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США выделят новый пакет помощи Украине на $200 млн. По словам министра, в него войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет предоставлена Киеву.

До этого министерство обороны Великобритании сообщало, что королевство и его союзники объявят на встрече контактной группы в Брюсселе о предоставлении Украине нового пакета военной поддержки на сумму более чем в £100 млн (примерно $123 млн).

Ранее стало известно, что Украина нуждается в дотациях в размере $42 млрд.

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