У Израиля нет данных, что переданное Киеву оружие оказалось в руках ХАМАС

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что Израиль не обладает сведениями о том, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас нет таких сведений», — заявил он.

Посол отметил, что по этому вопросу стоит обратиться к российской стороне.

Также Бен Цви заявил, что Израиль исходит из того, что призывы к переговорам не являются решением сложившейся ситуации, необходимо сначала определить их содержание.

«Просто предлагать сесть за стол переговоров — это не решение, это только техника», — отметил он.

7 октября 2023 года вооруженные формирования ХАМАС вторглись на территорию Израиля. На Ближнем Востоке вспыхнул новый военный конфликт, который уже сравнивают с войной Судного дня, происходивший с 6 по 25 октября 1973 года. С особенностями боевых действий и в перспективах палестино-израильского конфликта разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее военное крыло ХАМАС выпустило ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима.