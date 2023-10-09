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Президент Литвы не смог остановить протест внутри страны

Президент Литвы Науседа: попытка урегулировать забастовку учителей зашла в тупик

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Литовские учителя, устроившие забастовку с целью подъема заплат, не пришли к согласию с профильным министерством республики, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает ТАСС. По его словам, протестующие были готовы пойти на компромисс, но министерство образования, науки и спорта страны отказалось идти на уступки, из-за чего диалог зашел в тупик.

«Странно говорить о переговорах, когда одна из сторон абсолютна не готова делать какие-либо скидки <…> о компромиссе пришлось забыть после того, как в министерстве они узнали, что там ни на миллиметр отступать не хотят. У министра в портфеле для переговоров не было ничего», — пояснил Науседа.

Он добавил, что сам провел переговоры с бастующими до их диалога с министерством. Науседа подчеркнул, что в диалоге с ним учителя высказывали готовность пойти на уступки в своих требованиях.

Забастовка сотрудников образовательной сферы началась в Литве в конце сентября. Учителя требуют поднять им заработную плату на 20% в 2023 году и еще на 30% с января 2024 года. Как отмечали в профсоюзе работников образовательной сферы, это позволит выйти на обещанный кабмином Литвы уровень зарплаты для учителей в 130% от средней оплаты труда по стране. При этом власти обещают в 2024 году повысить выплаты лишь на 31%, отказываясь принимать требования бастующих.

Ранее в Литве потребовали отставки командующего армией страны.

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