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Лавров заявил, что Россия работает над стабилизацией обстановки в Карабахе

Лавров: РФ работает с коллегами, чтобы стабилизировать обстановку в Карабахе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва работает с азербайджанскими коллегами и соседями, чтобы стабилизировать обстановку в Нагорном Карабахе.

«Мы работаем <...> на предмет стабилизации обстановки в Карабахе <...> чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев», — заявил Лавров.

Он выразил надежду, что в Ереване также в этом заинтересованы и будут прилагать для этого усилия.

2 октября администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала детали плана по реинтеграции армянского населения Карабаха. Отмечается, что в регионе гарантируется соблюдение прав и свобод всех проживающих там людей.

2 октября стало известно, что поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению практически прекратился, в регионе остались только должностные лица и минимальное число жителей. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.

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