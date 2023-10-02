Лавров заявил, что Россия работает над стабилизацией обстановки в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва работает с азербайджанскими коллегами и соседями, чтобы стабилизировать обстановку в Нагорном Карабахе.

«Мы работаем <...> на предмет стабилизации обстановки в Карабахе <...> чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев», — заявил Лавров.

Он выразил надежду, что в Ереване также в этом заинтересованы и будут прилагать для этого усилия.

2 октября администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала детали плана по реинтеграции армянского населения Карабаха. Отмечается, что в регионе гарантируется соблюдение прав и свобод всех проживающих там людей.

2 октября стало известно, что поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению практически прекратился, в регионе остались только должностные лица и минимальное число жителей. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.