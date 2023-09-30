США и Тайвань проведут конференцию по безопасности и обороне, сообщает Reuters.

По его данным, прибывшую в США делегацию Тайваня возглавляет глава отдела международного сотрудничества Демократической прогрессивной партии Винсент Чжао. Американо-тайваньская конференция пройдет с 1 по 3 октября.

Стороны обсудят угрозы безопасности Тайваня, политику США в отношении острова и двусторонние механизмы для диалога.

Ранее сенатор-республиканец Джеймс Вэнс заявил, что США не могут одновременно помогать с вооружениями Украине и Тайваню, заявил сенатор-республиканец Джеймс Вэнс. По его словам, оборонно-промышленный комплекс государства просто не справится с подобной нагрузкой, поэтому Вашингтону нужно сделать выбор.

Он добавил, что предпочтительнее для интересов США будет сделать выбор в пользу Тайваня. Вэнс подчеркнул, что возможная попытка Китая силового решения тайваньского вопроса приведет к крушению экономики США, зависимой от промышленности спорного острова.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.