Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США и Тайвань проведут конференцию по безопасности и обороне

Власти США и Тайваня проведут конференцию по сотрудничеству в сфере безопасности

close
100%
Ann Wang/Reuters

США и Тайвань проведут конференцию по безопасности и обороне, сообщает Reuters.

По его данным, прибывшую в США делегацию Тайваня возглавляет глава отдела международного сотрудничества Демократической прогрессивной партии Винсент Чжао. Американо-тайваньская конференция пройдет с 1 по 3 октября.

Стороны обсудят угрозы безопасности Тайваня, политику США в отношении острова и двусторонние механизмы для диалога.

Ранее сенатор-республиканец Джеймс Вэнс заявил, что США не могут одновременно помогать с вооружениями Украине и Тайваню, заявил сенатор-республиканец Джеймс Вэнс. По его словам, оборонно-промышленный комплекс государства просто не справится с подобной нагрузкой, поэтому Вашингтону нужно сделать выбор.

Он добавил, что предпочтительнее для интересов США будет сделать выбор в пользу Тайваня. Вэнс подчеркнул, что возможная попытка Китая силового решения тайваньского вопроса приведет к крушению экономики США, зависимой от промышленности спорного острова.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях