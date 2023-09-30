Киев призвал иностранцев не посещать в Белоруссии места отдыха детей из ЛНР

Киев призвал представителей иностранного дипломатического корпуса воздержаться от приглашения белорусских властей посетить места отдыха и обучения детей из Луганской народной республики (ЛНР). Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского МИД.

«Призываем иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в Минске, воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима», — говорится в заявлении.

Украинские власти настаивают, что дети были незаконно вывезены в Белоруссию из Лисичанска и Северодонецка. Расследование на уровне Международного уголовного суда (МУС) продолжится, подчеркнули в МИД.

22 сентября МИД Белоруссии выразил готовность организовать посещение иностранными дипломатами мест отдыха детей, прибывших из ЛНР.

Глава белорусского МИД Сергей Алейник также лично приглашал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша посетить страну для изучения ситуации с беженцами.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.