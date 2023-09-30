В Совбезе высказались об участии Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил РИА Новости, что участие республики в Союзном государстве Российской Федерации и Белоруссии возможно, однако необходимо идти по пути установления отношений с Минском.

Он отметил, что для политических взаимоотношений с государствами нужен интерес с обеих сторон.

«Мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши — в Белоруссии», — сказал Шамба.

Также Сергей Шамба заявлял, что республика в последнее время занимается укреплением своих военных возможностей в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии.

30 сентября Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне и независимости республики.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что в Грузии, Южной Осетии и Абхазии проживают исторически близкие народы. Он выражал надежду на прагматичное решение Тбилиси в отношении двух республик, независимость которых Москва признала 15 лет назад.

Ранее Медведев рассказал, какие страны могут признать независимость Абхазии и Южной Осетии.