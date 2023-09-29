В США пригрозили Ирану санкциями за отзыв аккредитации инспекторов МАГАТЭ

Мировое сообщество должно исправить «свой бесполезный подход» и привлечь Тегеран к ответственности за отзыв аккредитации у восьми экспертов МАГАТЭ. Об этом пишет издание The Hill.

Иран достиг «тревожного ядерного статуса», сейчас страна обладает достаточным количеством обогащенного урана, чтобы произвести материал для 10 ядерных боеголовок менее чем за четыре месяца, пишет The Hill.

«Cпособность Ирана закрыть доступ МАГАТЭ к ядерным объектам – или «ускользнуть» от своих обязательств… – становится все более реальной с каждым днем», — отмечается в материале.

Как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, Иран должен подвергаться регулярным инспекциям МАГАТЭ своих ядерных объектов и работать с МАГАТЭ над реализацией гарантий против перенаправления ядерных активов на программу создания атомного оружия, пишет издание.

Члены Совета управляющих МАГАТЭ должны осудить Иран на следующем заседании организации 2 октября и назначить Тегерану крайний срок для восстановления инспекторов в должности. Если этого не произойдет, Западу следует ввести санкции ООН в отношении Тегерана, говорится в тексте.

До этого Иран отозвал аккредитацию у восьми экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые отслеживали выполнение Тегераном обязательств по ядерной программе.

В МИД Ирана в свою очередь заявили, что США и ряд европейских стран «злоупотребляли полномочиями» МАГАТЭ для достижения своих политических целей. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжат сотрудничество с агентством, говорится в тексте.

Ранее президент Ирана прокомментировал блокировку работы МАГАТЭ.