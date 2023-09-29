В Кремле ответили на вопрос о миротворческой миссии РФ в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ обсудит с Азербайджаном миротворческую миссию в Карабахе. Об этом он сообщил журналистам.

«Пока вряд ли вам кто-то ответит на этот вопрос, это будет предметом наш обсуждения с Азербайджаном», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Азербайджан намерен разрешить экспертам ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха.

Регион был закрыт для международных наблюдателей и журналистов на протяжении нескольких месяцев, что затрудняло независимое подтверждение информации, распространяемой различными правительствами. Азербайджан намерен допустить международную группу экспертов ООН в этот район «в течение нескольких дней».

Также сообщалось, что Евросоюз готов оказать жителям Нагорного Карабаха дополнительную гуманитарную помощь в размере €5 млн, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.

Стано подчеркнул, что Евросоюз призывает Азербайджан дать «международный доступ» в Нагорный Карабах «для обеспечения независимого мониторинга ситуации на местах».

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.