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Губернатор Севастополя назвал атаку на штаб Черноморского флота расчетливым терактом

Развожаев: удар ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе является расчетливым терактом

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Удар Вооруженных сил Украины по штабу Черноморского флота в городе является расчетливым терактом. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил губернатор, здание штаба Черноморского флота находится прямо в центре города, а сам удар был нанесен днем в час пик.

«Вообще-то на самом деле это расчетливый и наглый теракт, который в том числе нес огромную угрозу для людей», — сказал Развожаев.

По словам главы региона, удар по центру Севастополя был «злостным и циничным».

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов назвал удар по штабу Черноморского флота военным вызовом.

22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. О происшествии первым сообщил губернатор города. По данным Министерства обороны РФ, один российский военный пропал без вести. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что над полуостровом сбили несколько крылатых ракет.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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