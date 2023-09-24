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Власти Молдавии обвинили в прессинге Гагаузии

Замглавы Гагаузии Петров заявил, что власти Молдавии давят на автономию

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gagauzhalkbirlii.org

Руководство Молдавии пытается ослабить Гагаузскую автономию, считает заместитель главы региона Виктор Петров, передает РИА Новости. По его словам, гагаузы сталкиваются с давлением на всех уровнях.

«Под прессинг официального Кишинева гласно или негласно попадают общественные деятели, гагаузские политики, представители духовенства и просто активные жители автономии, которые пытаются высказать свое мнение, отличное от позиции властей Молдавии. Есть силы в нашей стране, и видимо и за ее пределами, которым не нужна сильная Гагаузия», — отметил Петров, выступая перед депутатами регионального парламента.

Он добавил, что власти Молдавии не хотят видеть регион в статусе автономии и желают сдать всю страну под контроль Румынии. Петров подчеркнул, что существует угроза втягивания государства в военный конфликт.

«Перед лицом большой опасности, политики автономии, все мы, весь народ должен сплотиться, отбросить в сторону все склоки и недопонимания, обиды и амбиции и единой силой встать на защиту Гагаузии, народа и всей нашей страны», — заключил замглавы Гагаузии.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее власти Молдавии уличили в желании ликвидировать Гагаузскую автономию.

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