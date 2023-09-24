Лавров заявил о создании США новых военных союзов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитических дебатах на Генассамблее ООН, обратил внимание на то, что США создают на Востоке новые военные союзы. Заявление министра опубликовал МИД.

Лавров заявил, что ведомые Вашингтоном страны НАТО, наращивая и модернизируя наступательный потенциал, намереваются распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие «под лукавым лозунгом «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона».

Он указал, что в рамках этого направления Вашингтон создает разные военно-политические «мини-альянсы» с Японией, Республикой Кореей, Австралией, Новой Зеландией и подтягивает их к практической кооперации с НАТО, внедряющего свою инфраструктуру на тихоокеанском театре.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая 21 сентября на форуме в США в рамках работы Генассамблеи ООН, заявил, что НАТО останется региональным альянсом и не планирует превращаться в глобальную оборонную организацию. По его словам, Восток сам вступает в альянс.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.