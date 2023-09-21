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Зеленский назвал одну из основных тем переговоров в США

Зеленский заявил, что тема ПВО является главной для переговоров с США

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Ida Marie Odgaard/Reuters

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что сегодня состоятся важные переговоры в Вашингтоне.

Вопрос с поставкой Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО), по словам Зеленского, является главным для Киева. Зеленский указал, что минувшей ночью российские военные «нанесли очередной массированный удар». Он отметил, что ракет было сбито большинство, но не все.

«Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой», — написал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером и влиятельными американскими бизнесменами, на которой обсуждались усилия по восстановлению Украины.

На встрече велось обсуждение способов экономической поддержки Украины и инвестирования в восстановление страны. По данным телеканала, обсуждение длилось дольше, чем это предполагалось.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден, вероятно, объявит в четверг, 21 сентября, о выделении очередного пакета военной помощи Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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