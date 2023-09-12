Эрдоган хочет доработать конституцию Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен довести до конца работу над обновленной конституцией страны, предложив партии принять участие в данной работе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы никогда не прекратим работать и бороться, пока не принесем нашей стране новую конституцию. Конституции не являются неизменяемыми текстами», — пояснил Эрдоган.

По словам президента Турции, в процессе разработки новой конституции следует принять участие также гражданскому обществу.

Как считает Эрдоган, объединив усилия, станет возможным разработать идеальный текст конституции.

Он пояснил, что несколько лет назад, когда его партия пригласила оппозицию вместе работать над новым основным законом, сотрудничества не сложилось.

«Наш долг сегодня — написать свою собственную историю и оставить величайшее наследие будущим поколениям к 100-летию нашей республики», — обратил внимание Эрдоган.

До этого Эрдоган раскритиковал Запад за невыполнение обещаний в течение 50 лет.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.