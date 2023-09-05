МИД РФ предостерег Германию и Швецию от планов производить оружие для Украины

Посольства России в ФРГ и Швеции предприняли демарши в связи с планами военных компаний этих стран производить оружие для Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что в случае реализации этих планов Россия примет необходимые меры по устранению угроз своей безопасности.

«Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции, и мы исходим из того, что в обеих столицах будут сделаны нужные выводы», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что российская сторона рассматривает соответствующие планы Запада как очередное подтверждение его вовлеченности в конфликт с Российской Федерацией.

5 сентября Министерство обороны ФРГ сообщило, что Германия отправила на Украину боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

На прошлой неделе бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна с февраля 2022 года получила военной помощи на сумму около $100 млрд.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.