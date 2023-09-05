Отвергнутые Зеленским кандидаты на пост главы МО Украины хотели привести своих людей

Глава фонда госимущества Украины Рустем Умеров не был первым кандидатом на пост министра обороны страны. Об этом пишет журнал Economist.

«Он не был первым выбором для этой работы», — уточнили в публикации.

По данным источников издания, другие рассматриваемые кандидаты хотели создать свои собственные команды в Министерстве обороны. Но это предложение сочли «слишком радикальным» для ведомства с большой частью государственного бюджета.

В статье отметили, что Умеров рассматривается как компромиссный кандидат из-за его лояльности и хорошего к нему отношения со стороны украинских антикоррупционных активистов.

Аналитики издания обратили внимание, что отставка Резникова была неизбежна на фоне скандалов с закупками военным ведомством продуктов и одежды для солдат, министр обороны «стал объектом шуток».

3 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Алексея Резникова с поста министра обороны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.