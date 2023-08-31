ЭКОВАС предложило военным в Нигере переходный период в 9 месяцев

Председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу предложил мятежникам в Нигере переходный период сроком в 9 месяцев, сообщает агентство AFP.

Детали предложения неизвестны.

По его словам, санкции ЭКОВАС против Нигера не будут смягчены без «позитивных корректировок» со стороны военных.

Ранее научный сотрудник Института международных исследований, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев заявил, что недостаток сил и военной техники помешает государствам Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) при интервенции в Нигер.

Он добавил, что большое расстояние между населенными пунктами страны будет также препятствием для ЭКОВАС.

26 августа глава штаба обороны Нигера приказал привести войска в состояние максимальной боеготовности.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.