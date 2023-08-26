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В посольстве РФ заявили, что обращений от задержанного в Финляндии Петровского не было

Посольство РФ: обращений от задержанного в Финляндии Петровского не поступало

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Задержанный в Финляндии россиянин Ян Петровский не обращался лично в посольство России. Об этом РИА Новости заявили в российском диппредставительстве в Хельсинки.

В посольстве указали, что Петровский был задержан финской пограничной службой 20 июля 2023 года при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа. После этого он был помещен в центр временного размещения. Его подозревают в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии

«Согласно разъяснениям, полученным от финских правоохранительных органов, в центре временного размещения задержанный мог свободно пользоваться телефоном и был уведомлен о праве связаться с посольством. Личных обращений в посольство, которые позволили бы оказать необходимое консульское содействие, от него, однако, не поступало», — рассказали российские дипломаты, уточнив, что интересы россиянина с конца июля 2023 года представляет местный адвокат

25 августа сообщалось, что в Финляндии задержан один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» россиянин Ян Петровский, участвовавший в боевых действиях на Украине. Суд постановил оставить его под стражей, однако еще не вынес решение по вопросу об экстрадиции, запрошенной Киевом.

Мужчину подозревают в совершении «террористических преступлений, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». В этот период ДШРГ «Русич» участвовала в боях на стороне ЛНР и ДНР. Сам Петровский вину отрицает.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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