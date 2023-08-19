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Строительство консульского центра Китая началось в Казани

Консул КНР: строительство консульского центра Китая началось в Казани

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Depositphotos

Консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй заявил, что строительство консульского центра КНР началось в Казани, передает ТАСС.

По предварительным данным, он откроется в конце этого года или в начале следующего.

На вопрос, планируется ли еще открытие новых визовых центров Китая, в частности в Казани, дипломат ответил, что «визовый центр пока открылся только в Москве и Санкт-Петербурге».

Ранее в Москве официально открылся китайский визовый сервисный центр, сообщает посольство КНР в России.

Центр находится на улице Василисы Кожиной, дом 1.

В посольстве добавили, что граждане России с обычными паспортами могут также обращаться за визами, включая визы в Макао и Гонконг, в генеральные консульства КНР в Екатеринбурге, Хабаровске, Иркутске и Владивостоке.

На портале московского визового центра сообщается, что прием документов осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00. Заявитель должен заполнить анкету на получение визы на сайте и записаться на прием. Также сервисный центр взимает оплату за свои услуги.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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