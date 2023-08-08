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В Польше назначили дату парламентских выборов

Президент Польщи Дуда назначил дату парламентских выборов на 15 октября

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Польши заявил, что выборы в польские Сейм и Сенат состоятся 15 октября текущего года. Об этом сообщает агентство PAP.

«Участвуйте в выборах!! Руководствуясь содержанием только что полученного положительного заключения Национальной избирательной комиссии относительно предполагаемой даты выборов в Сейм и Сенат, я решил назначить эти выборы на 15 октября 2023 года», — написал Дуда в социальных сетях.

17 июля стало известно, что польские власти не собираются отзывать посла республики Кшиштофа Краевского из Москвы. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM представитель польского президента, который отвечает за международную проблематику, Марчин Пшидач. Пшидач пояснил, что Польша не намерена отзывать своих дипломатов из России, пока у Германии или Франции в российской столице остаются послы.

Ранее президент Польши подписал поправки к закону о «влиянии России».

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