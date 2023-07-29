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Правительство Киева согласовало увольнение замминистра обороны

Мельничук: кабмин Украины согласовал увольнение замминистра обороны Полищука

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РИА «Новости»

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук написал в своем Telegram-канале, что кабмин 28 июля согласовал увольнение замминистра обороны Александра Полищука.

«Кабинет министров Украины уволил Полищука... с должности заместителя министра обороны Украины», — говорится в сообщении.

Мельничук добавил, что тем же решением была уволена Татьяна Емельянова с должности первого зампредседателя Государственной архивной службы Украины.

29 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-замминистра иностранных дел Мельника послом в Бразилии, а Александра Полищука — украинским представителем в Индии. Кроме того, посол Украины в Перу Юрий Полюхович был назначен главой дипмиссии страны в Колумбии по совместительству.

21 июля Зеленский уволил посла в Лондоне Вадима Пристайко.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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