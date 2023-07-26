На Украине хотят получить еще денег от США

Украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что власти активно работают с американским конгрессом над бюджетом и дополнительными средствами для Украины. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Сейчас очень активно работаем с конгрессом над будущим бюджетом, увеличением и дополнительными бюджетными средствами для Украины на 2024 год, а это фактически календарный год с 1 октября», — сказала Маркарова.

По словам посла, она надеется, что Украина сможет убедить Соединенные Штаты выделить ей новые гранты.

Она отметила, что страны активно работают над продлением законопроекта о ленд-лизе.

До этого стало известно, что на Украине в городе Львове пропала гуманитарная помощь на сумму около миллиона долларов, груз был предоставлен Соединенными Штатами Америки.

Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США спонсируют террористические планы Украины, поставляя все больше оружия, и не могут остановиться.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.