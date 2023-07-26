Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине хотят получить еще денег от США

Посол Маркарова заявила о работе с США над дополнительным финансированием Украины

close
100%
Global Look Press

Украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что власти активно работают с американским конгрессом над бюджетом и дополнительными средствами для Украины. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Сейчас очень активно работаем с конгрессом над будущим бюджетом, увеличением и дополнительными бюджетными средствами для Украины на 2024 год, а это фактически календарный год с 1 октября», — сказала Маркарова.

По словам посла, она надеется, что Украина сможет убедить Соединенные Штаты выделить ей новые гранты.

Она отметила, что страны активно работают над продлением законопроекта о ленд-лизе.

До этого стало известно, что на Украине в городе Львове пропала гуманитарная помощь на сумму около миллиона долларов, груз был предоставлен Соединенными Штатами Америки.

Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США спонсируют террористические планы Украины, поставляя все больше оружия, и не могут остановиться.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях