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Путин прибыл в Мурманск

Президент России Путин прибыл в Мурманск

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Мурманск, передает РИА Новости.

20 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ в четверг совершит региональную поездку.

28 июня Путин посетил Дагестан. Он провел в республике совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

Кроме того, президент встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

В Мурманской области Путин в последний раз был в июле 2014 года. Тогда российский президент принимал участие в праздновании Дня ВМФ России в Североморске.

Ранее Путин оценил перспективы внутреннего туризма в России.

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