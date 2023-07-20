Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Мурманск, передает РИА Новости.

20 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ в четверг совершит региональную поездку.

28 июня Путин посетил Дагестан. Он провел в республике совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

Кроме того, президент встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

В Мурманской области Путин в последний раз был в июле 2014 года. Тогда российский президент принимал участие в праздновании Дня ВМФ России в Североморске.

Ранее Путин оценил перспективы внутреннего туризма в России.