Лукашенко предупредил решивших вступить в ЧВК «Вагнер» белорусов о последствиях

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что гражданам Белоруссии не запрещено вступать в ЧВК «Вагнер», но они должны осознавать смертельный риск подобной работы. Его слова приводит «БелТА».

«Мы никого удержать не сможем. <...> Но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову», — предупредил белорусский лидер.

Он также добавил, что пункты приема в ЧВК «Вагнер» в республике открывать не будут.

Ранее Лукашенко заявлял, что в Белоруссии не ведется строительство лагерей для ЧВК «Вагнер». По его словам, бойцы ЧВК пока еще находятся «в Луганске в своих лагерях», но уже хотят повидаться с родными. Лукашенко также говорил, что предложил основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину для размещения его военных одну из заброшенных воинских частей и обещал оказать им помощь, пока они «определятся, чем им заниматься».