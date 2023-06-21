11-й пакет санкций запретит Польше и Германии поставки российской нефти

В Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что основой 11-го пакета санкций Евросоюза против Российской Федерации прекращает действие исключений для Германии и Польши в вопросе поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

«Еще одно важное нововведение 11-го пакета санкций касается запрета на импорт нефти. Больше не действует исключение касательно дальнейшего получения российской трубной нефти для Польши и Германии», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минэкономики Германии, ФРГ с начала 2023 года больше не импортирует российскую нефть, в том числе по трубе.

Также в ведомстве отметили, что основной нового пакета санкций является комплекс мер по недопущению обхода ограничений через третьи страны, которые предложил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Ранее постоянные представители стран — членов Евросоюза договорились в среду о принятии 11-го пакета санкций против России.

В феврале 2023 года страны — члены Евросоюза согласовали 10-й пакет санкций в отношении России. В нем ЕС ввел ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. После введения 10-го пакета под антироссийскими санкциями ЕС находятся 1473 физических лица и 205 организаций.