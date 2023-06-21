Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

11-й пакет санкций запретит Польше и Германии поставки российской нефти

Минэкономики ФРГ: 11-й пакет санкций запрещает Польше и ФРГ поставки нефти РФ по «Дружбе»

close
100%
Егор Еремов/РИА «Новости»

В Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что основой 11-го пакета санкций Евросоюза против Российской Федерации прекращает действие исключений для Германии и Польши в вопросе поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

«Еще одно важное нововведение 11-го пакета санкций касается запрета на импорт нефти. Больше не действует исключение касательно дальнейшего получения российской трубной нефти для Польши и Германии», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минэкономики Германии, ФРГ с начала 2023 года больше не импортирует российскую нефть, в том числе по трубе.

Также в ведомстве отметили, что основной нового пакета санкций является комплекс мер по недопущению обхода ограничений через третьи страны, которые предложил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Ранее постоянные представители стран — членов Евросоюза договорились в среду о принятии 11-го пакета санкций против России.

В феврале 2023 года страны — члены Евросоюза согласовали 10-й пакет санкций в отношении России. В нем ЕС ввел ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. После введения 10-го пакета под антироссийскими санкциями ЕС находятся 1473 физических лица и 205 организаций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях