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В МИД Франции подтвердили, что Макрон хочет приехать на саммит БРИКС

Глава МИД Франции Колонна подтвердила, что Макрон ждет приглашения на саммит БРИКС

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Stephanie Lecocq/Reuters

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила, что президент Эммануэль Макрон хотел бы получить приглашение на следующий саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), запланированный на 22-24 августа в Йоханнесбурге. Об этом сообщает радиостанция RFI.

«Нам кажется, что диалог — это всегда позитив, даже когда вы не во всем согласны на 100%, вам нужно поговорить, чтобы понять друг друга и найти решения», — сказала она во время встречи в Южной Африке со своей коллегой Наледи Пандор.

Отвечая на вопрос о желании Франции быть приглашенной на будущий саммит БРИКС, Колонна признала, что этот вопрос обсуждался.

Министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор в свою очередь не стала заявлять, что такой поворот событий невозможен. «Если бы это произошло, это было бы нововведением в рамках нынешней модели участия БРИКС», - сказала она, добавив, что право приглашать остается за нынешним председателем группы, главой южноафриканского государства Сирилом Рамафосой.

На вопрос, что будет, если российский лидер Владимир Путин тоже приедет в ЮАР, на саммит БРИКС, пока на него распространяется ордер на арест Международного уголовного суда, Колонна уточнила, что гипотетическое участие Эммануэля Макрона «может быть осуществлено только при полном соблюдении международного права».

13 июня президент Франции Эммануэль Макрон хочет посетить саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который должен пройти в Южной Африке.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что правительству Франции следует разъяснить, с какой целью президент Эммануэль Макрон намерен прибыть на саммит БРИКС.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя желание Макрона поехать на БРИКС, заявил, что президент Франции пытается выделиться среди безликого ряда лидеров Запада.

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