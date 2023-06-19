В ООН поприветствовали предложение Африки по Украине

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак назвал позитивным шагом инициативу африканских стран по Украине, передает ТАСС.

Он отметил, что в ООН приветствуют усилия всех стран «для снижения напряженности между Украиной и Россией».

Представитель ООН подчеркнул, что факт, что Россия и Украина «участвуют в усилиях по сближению сторон», является «очень позитивным шагом».

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса перечислил 10 основных составляющих мирного плана, предложенного африканскими странами для урегулирования ситуации на Украине.

Между тем временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ни одна из инициатив, предложенных для урегулирования ситуации на Украине, не отвечает в полной мере интересам России. Тем не менее, указал глава ДНР, спорить с некоторыми пунктами плана, предложенного ЮАР, невозможно.