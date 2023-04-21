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МВД Франции не будет запрещать использование кастрюль на акциях протеста против Макрона

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Sarah Meysonnier/Reuters

Полиция Франции не будет запрещать использование кастрюль на акциях протеста во время визитов президента страны Эммануэля Макрона в регионы страны. Об этом заявил в эфире радиостанции Franceinfo министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Кастрюли не запрещены. Правда в том, что часть стражей правопорядка интерпретировала запрет на «портативные звуковые устройства» как запрет на пронос кастрюль на манифестацию», — сказал он.

При этом глава МВД похвалил Макрона за его смелость. «Нравится нам или не нравится президент республики, я думаю, все видят, что он смелый», — отметил Дарманен, говоря о «маршах пустых кастрюль», которыми встречают главу Франции.

Ранее издание Politico сообщило, что местные правоохранители в городе Ганг на юге Франции конфисковали кастрюли, которые протестующие использовали для создания шума во время демонстраций во время визита президента Франции.

19 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слышит гнев и недовольство французов из-за пенсионной реформы, которые выражаются в протестных демонстрациях во всех местах страны, которые он посещает с рабочими визитами. При этом, по его словам, это обстоятельство не помешает его поездкам.

Макрон также отказался уходить в отставку на фоне протестов французов из-за пенсионной реформы. Он отметил, что с его уходом с поста президента придется подождать до 2027 года, когда истечет его второй президентский срок.

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