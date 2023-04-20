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Зеленский попросил генсека НАТО помочь преодолеть сдержанность стран в поставках вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попросил генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга помочь преодолеть сдержанность отдельных стран в поставках вооружения: дальнобойных ракет, самолетов, бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Украины также подчеркнул, что обсудил с генсеком НАТО решения, которые ожидает Киев от партнеров на заседании контактной группы по военной помощи украинской стороне, которое состоится в пятницу, 21 апреля.

Ранее стало известно, что Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом.

3 апреля глава НАТО заявил, что Украина может стать членом альянса только после окончания конфликта с Россией в пользу Киева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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