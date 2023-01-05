Медведев назвал обращение посольства США к россиянам «верхом цинизма»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал обращение посольства США к россиянам «верхом цинизма».

Он также назвал американских дипломатов «первостатейными уродами», для которых такое заявление — «верх цинизма и предел моральной деградации».

«США тратит десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя свое оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляет тысячи людей», — написал Медведев.

Кроме того, зампред Совета Безопасности РФ подчеркнул, что ответ на свое обращение США получат «не в кабинетной тиши».

Ранее посольство США опубликовало обращение к россиянам, заявив, что «происходящее их не достойно». При этом американские дипломаты выразили солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. Также в посольстве напомнили, что Россию и США объединяет общность культур и достижений.