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Медведев назвал обращение посольства США к россиянам «верхом цинизма»

Зампред Совбеза Медведев назвал послание США к народу России пределом моральной деградации

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал обращение посольства США к россиянам «верхом цинизма».

Он также назвал американских дипломатов «первостатейными уродами», для которых такое заявление — «верх цинизма и предел моральной деградации».

«США тратит десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя свое оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляет тысячи людей», — написал Медведев.

Кроме того, зампред Совета Безопасности РФ подчеркнул, что ответ на свое обращение США получат «не в кабинетной тиши».

Ранее посольство США опубликовало обращение к россиянам, заявив, что «происходящее их не достойно». При этом американские дипломаты выразили солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. Также в посольстве напомнили, что Россию и США объединяет общность культур и достижений.

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